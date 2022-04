Antti Kaikkonen: Oma puolustus on yhä turvallisuutemme kivijalka – Natossa Suomi päättäisi itse, mihin operaatioihin joukkomme osallistuvat

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Mutta tulevaisuuteenkin on katsottava. Sotilaallisen voimankäyttöön Suomea vastaan, sillä uhkaamiseen tai poliittiseen painostukseen on viisautta varautua, Kaikkonen jatkoi.

Kaikkonen alleviivaa, että Suomen Nato-suunnitelmista sekä mittavista eri maiden ja liittoumien välillä ylläpidettävistä puolustusyhteistöistä huolimatta Suomen turvallisuuden kivijalka on oma, vahva kansallinen puolustuskykymme.

– Suomen puolustuskykyä on suunniteltu aina pitkäjänteisesti kokonaisuutena. Venäjän hyökkäys on osoittanut lähtökohtamme oikeaksi. Meillä on kyky vastata pitkäkestoiseen painostukseen ja torjua laajamittaisia hyökkäyksiä, Kaikkonen sanoi.