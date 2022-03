Puolustusministeri Antti Kaikkonen MTV Uutisille: Lähden työmatkalle Yhdysvaltoihin maanantaina – nämä ovat matkan syyt

Kaikkonen kertoo olevansa matkalla ensi viikon alun maanantaista keskiviikkoon. Matka on sovittu jo viikkoja sitten eli ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

– Olen matkustamassa jo aiemmin sovitusti Yhdysvaltoihin. Asialistalla on ennen muuta F35-hankkeen ajankohtainen tilanne ja sen edistäminen. Varmistamme, että se etenee sovitun mukaisesti. Käyn myös Washingtonissa, jossa on useita tapaamisia, Kaikkonen kertoo MTV Uutisille.

Myös Venäjän hyökkäys keskusteluissa

Myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama vaikutus koko Eurooppaan on todennäköisesti osassa keskusteluissa mukana.

– Mielenkiinnolla odotan, mitä kerrottavaa presidentillä tapaamisesta on. Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani monessa asiassa, Kaikkonen kommentoi tapaamista.

Lisää rahaa puolustukseen

Puolustusministeri Kaikkonen on tänään neuvotellut valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) kanssa Puolustusvoimien määrärahoista.

Kaikki puolueet ovat tällä viikolla kertoneet, että puolustusmäärärahojen kasvattamiselle on kannatusta eikä lisävelkaa tässä kohtaa kavahdeta.

– Lisämäärärahat tarpeet liittyvät tiettyihin materiaalitarpeisiin. On tiettyjä varastotäydennyksiä ja huoltoon liittyviä kysymyksiä. On syytä täydentää varastoja. Henkilöstöpuolella on myös tarpeita. Tulemme tältä pohjalta tekemään tarkemman pyynnön, kaikkonen kertoo.