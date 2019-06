Hallituksen työryhmä aikoo selvittää, pitäisikö naisten suorittaa kansalaispalvelus – puolustusministeri Kaikkonen: "Omassa ajattelussani se koskisi kaikkia naisia"

Ministerin aikataulukin on sotilaallisen tiukka. Heti haastattelun jälkeen matka jatkuu loppuviikoksi kansainvälisiin kokouksiin Berliiniin, Brysseliin ja Liettuan Klaipedaan. Keskiviikkona Kaikkonen osallistuu ensimmäiseen Nato-kokoukseensa.

– Siellä on eri aiheita esillä, esimerkiksi edelleen vaikea Afganistanin tilanne ja Isisin vastainen taistelu. Oletan, että myös erilaiset kyber- ja hybridiuhat ovat keskustelussa, ja voisin kuvitella, että myös jännitteisestä Iranin tilanteesta puhutaan.

Puolustusministeri luonnehtii Yhdysvaltojen ja Iranin välistä tilannetta räjähdysherkäksi. Kaikkien etu on, että sota vältetään, hän painottaa.

– Tärkeintä olisi, että tilanne saataisiin ripeästi rauhoittumaan. Siellä on nähtävästi oltu hyvin lähellä vakavampaa sotilaallista konfliktia, ja sellaisen seuraukset voisivat olla arvaamattomat. EU:n pitää tehdä siinä voitavansa, ja ennen muuta YK:n pitää toimia. Jäitä hattuun ja keskustellen eteenpäin, mutta tilanne on kyllä tällä hetkellä hyvin räjähdysherkkä.

Kansalaispalvelus koskisi varusmiesikäluokan naisia



– Mielestäni naisten kansalaispalvelus olisi luontevaa arvioida siinä yhteydessä. Hallitusohjelmassa on sovittu, että asiaa selvittämään nimetään parlamentaarinen työryhmä.

Kaikkonen on ajatellut, että kansalaispalvelus voisi olla kahden tai kolmen kuukauden mittainen ja se voisi sisältää erilaisia yhteiskuntaa hyödyttäviä tehtäviä ja koulutusta, josta olisi hyötyä myös osallistujille itselleen.

"En ole erityisesti uusien verojen ystävä"

Sellaista mallia Kaikkonen ei aja, jossa naisille tulisi pakollinen asevelvollisuus samalla tavalla kuin miehillä on.

– En ole tällaista esittämässä, mielestäni nykyinen verojärjestelmä on aivan hyvä pohja myöskin jatkolle. Tietenkin kysymys on siitä, mitä sillä maanpuolustusverolla tarkoitettaisiin, mutta en ole erityisesti uusien verojen ystävä.

Hävittäjien hintahaarukka tarkennettava



– Kaikilta on saatu alustavat tarjoukset. Tänä syksynä lähetetään tarkentavat tarjouspyynnöt kaikille viidelle toimittajalle, ensi vuosi vielä neuvotellaan ja lopullinen hankintapäätös eli valinta tehdään vuonna 2021. Tällä sitten on tarkoitus pärjätä 2050–2060-luvulle asti.

Hintahaarukka on yhä 7–10 miljardia, mutta puolustusministerin mukaan sitä on lähitulevaisuudessa tarkennettava. Hänen mukaansa siitä lähdetään, että rahat eivät ole pois esimerkiksi vanhustenhuollosta tai koulutuksesta.

– Valtion budjetti on kokonaisuus, ja tämä hankinta vaikuttaa käytännössä koko ensi vuosikymmenelle. Osa valtion tuloista tulee verotuloina ja osa on jouduttu lainallakin kattamaan, mutta tämä on onneksi kertaluonteinen investointi.