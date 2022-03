USA:n puolustusministeri: "Ihailen Suomen puolustusvoimia – talvisodasta lähtien johtavassa asemassa"

– Kunnioitan ja ihailen Suomen puolustusvoimia. Vuoden 1939 Talvisodasta lähtien Suomi on ollut johtavassa asemassa kansallisessa puolustuksessa. Keskittymisenne ei herpaannu. Ette ole koskaan ottanut vapautta ja demokratiaa itsestäänselvyytenä, Austin sanoo ministereiden tapaamisen alussa.

Suomen ja Yhdysvaltain puolustusministerit jatkoivat Pentagonissa siitä, mihin presidentit Sauli Niinistö ja Joe Biden viime viikolla jäivät. Tarkoituksena on lähentää Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyötä erityisesti puolustuksen osalta.

– Presidentit sopivat tuolloin prosessin aloittamisesta puolustusyhteistyömme tiivistämiseksi ja voin nyt sanoa, että tämä prosessi otti tänään askeleen eteenpäin. Meillä on nyt yhteistyön syventämiselle vahva selkänoja sekä Valkoisesta talosta että Pentagonista, Kaikkonen kertoo suomalaismedialle tapaamisen jälkeen.

Kaikkoselta kysyttiin, mitä se tarkoittaa, että prosessi on nyt käytännössä nytkähtänyt eteenpäin?

– Natosta ja Nato-jäsenmaista on kyllä vakuutettu, että tämä avoimien ovien politiikka jatkuu. Tuntuu siltä, että Naton päässä päällimmäisenä ajatuksena on nyt ymmärrettävästi ja perustellusti se, että miten tämä Ukrainan kriisi, sota, saadaan rauhoittumaan, tulitauko aikaiseksi. Varmaankaan sen jäsenhakemuksen postittamiseen ei ehkä ole oikea hetki, mutta tässä on vasta keskustelut käynnissä, Kaikkonen kertoo.