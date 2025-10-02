Jalkapallon Mestarien liigan keskiviikkoillassa nähtiin harvinainen suoritus, kun Juventuksen 190-senttinen keskuspuolustaja Federico Gatti taiteili saksipotkumaalin.
Juventuksen ja Villarrealin kohtaaminen päättyi Espanjassa 2–2-tasapeliin.
Gattin osuma tasoitti pelin toisen puoliajan alussa. Juventuksen englantilaispuolustaja Lloyd Kelly jatkoi rajaheiton päällään eteenpäin ja Gatti nousi korkeuksiin viimeistelmään näyttävän maalin.
– Hän yrittää sitä toisinaan. Hienoa, että onnistuminen tapahtui tänään, Juventuksen toisen maali tehnyt, portugalilainen Francisco Conceicao totesi italialaismedialle.
– Kiva katsoa, kun iso toppari painaa saksarin, MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala myhäili.
Italialaisseura on aloittanut Mestarien liigan liigavaiheen kahdella runsasmaalisella tasapelillä, kun ennen Villarreal-ottelua se pelasi Dortmundin kanssa peräti 4–4-tasapelin.