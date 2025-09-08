Puolisoehdokas yllättää maajussi-Pertun erikoisella lahjalla: "Mitä näin porilaisena voi tuoda"

Julkaistu 08.09.2025 18:34
Aino Haili

Maajussi-Perttu yllättyy puolisoehdokas Emilian pikatreffeille tuomasta lahjasta.

Maajussille morsian -ohjelman kolmannessa jaksossa maajussit ovat tehneet valintansa ja poimineet kirjeiden lomasta ehdokkaat, jotka ovat saapuneet heitä kartanolle tapaamaan. Ensimmäistä kertaa maajussit ja ehdokkaat tapaavat toisensa pikatreffeillä. 

Maajussi-Perttua tapaamaan on saapunut muun muassa Emilia. Hän kertoo ennen viiden minuutin pikatreffejä olevansa todella jännittynyt ja pohtii, että mitä jos ihastuu Perttuun päätä pahkaa. 

Myös treffeille saapuessaan Emilia kertoo maajussille jännittävänsä, ja Perttu myöntää tuntevansa samoin.

Kaksikon istuuduttua Emilia työntää Pertun käsiin lahjan, jonka on tuonut maajussille. 

– Se on ehkä semmoinen, mitä näin porilaisena voi mukana tuoda. Ja kertoo ehkä minusta paljon myös, Emilia pohjustaa. 

Laatikosta paljastuu Porin Ässät -jääkiekkojoukkueen muki. Emilia myöntää olevansa fani ja seuraavansa seuran pelejä aktiivisesti. 

Perttu kertoo treffien jälkeen kameroille, mitä mieltä on Emiliasta. 

– Teki kyllä vaikutuksen. Hyvä oli juttelemaan ja hyvät oli keskustelut. Hyvää energiaa oli meidän välillä siinä. 

Maajussille morsian maanantaisin klo 20 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. 

