Puoli miljoonaa suomalaista on jo saanut koronarokotteen – milloin voi vihdoin palata normaalielämään?

Osa suomalaisista on ihmetellyt, mihin koronarokotusjärjestys perustuu ja miksi se ei mene niin, että pahimmat tautialueet olisivat etusijalla rokotusjonossa. Esimerkiksi Norjassa toimitaan juuri näin eli Oslon ympäristöön, missä on nähty eniten koronatapauksia, on tilattu enemmän rokotuksia kuin muualle maahan.