Puolet opetuksesta edelleen etänä syksyllä Helsingin yliopistossa – ”Ajatuksena noin 50 henkilön raja”

Etäopetus jatkuu, suunnitelmat syksylle olemassa

– Se on totta, että suurien luentosalien kokemusta ei tule, mutta tuleva syksy on varmasti erilainen kuin edellinen, ellei jotain dramaattista tapahdu, Hämäläinen sanoo.

Haasteena jaksaminen

Etäopiskelu on osoittautunut kuitenkin haastavaksi osalle opiskelijoista. Yliopisto-opiskelijoiden uupuneiden osuus on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Hämäläinen kuitenkin muistuttaa, että opiskelijat ovat kokeneet etäajan eri tavoin.

– Osa opiskelijoista on nauttinut vapaudesta ja joustosta, jota korona-aika on tuonut, mutta tänä aikana myös uupuminen ja väsyminen on lisääntynyt. Nämä koskettavat myös henkilökuntaa. Aika on ollut kaikille raskasta, Hämäläinen sanoo.