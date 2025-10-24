Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo MTV:n Uutisextrassa pitävänsä oikeudenmukaisena, jos pitkän tosi-tv-osallistumisen ajalta kansanedustajan palkkiota ei maksettaisi.
Eduskunnan työtä johtava puhemiesneuvosto on pohtinut suhtautumista kansanedustajien tosi-tv-osallistumisiin. Esimerkiksi SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri oli syyskuussa pois eduskuntatyöstä tosi-tv-ohjelman vuoksi useita viikkoja.
Kaikkonen vastaa haastattelussa myös kysymykseen siitä, miten hänen osallistumisensa MTV:n Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan vuonna 2008 vaikutti hänen eduskuntatyöhönsä.
Hän kertoo myös, mitä mieltä on ohjelman myötä saamastaan "Kanki"-lempinimestä.
