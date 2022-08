Puheillaan hiilinieluista kohahduttanut ilmastoprofessori: "85 prosenttia tästä ongelmasta liittyy fossiilisten polttoaineiden käyttöön"

– Kannattaa pitää mielessä, että Suomi on ollut ilmastonmuutoksen torjunnassa mallioppilas. Olemme vähentäneet päästöjä kolmanneksi eniten koko maailman kahdestasadasta maasta. Euroopassa on kyetty lisäämään hiilinieluja pidemmällä tähtäimellä ja esimerkiksi Suomen ja Ruotsin hyvä metsänhoitopolitiikka on johtanut siihen, että olemme sitoneet ennätysmäärän hiiltä ilmakehästä meidän metsiimme, mikä on poikkeavaa muista maista.