Erimielisyyttä hiilinieluista ja ydinvoimasta – EU julkistaa tiistaina esityksensä vuoden 2040 ilmastotavoitteeksi

– Se on hyvin EK:n haarukassa. Syksyllä arvioitiin, että tavoitteen on oltava 2030–2050 -linjalla tai sitä suurempi riippuen rakenteesta. Hyvin tämä osuu tähän haarukkaan, arvio Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki .

– Kyllähän EU:n pitäisi tavoitella hilineutraaliutta. EU on rikkaiden maiden joukossa. YK:n pääsihteeri on kehottanut näitä maita tavoittelemaan hiilineutraalisuutta 2040 mennessä, huomauttaa WWF Suomen ilmasto-ohjelman johtaja Bernt Nordman .

Ydinvoiman rooli jakaa mielipiteitä

– Ydinvoima on nyt rohkeasti mainittu siellä huolimatta tiettyjen maiden negatiivisesta kannasta ydinvoimaan. Se on meille tärkeää, sanoo Ruohomäki.

– Ydinvoimalla ei voi olla isoa roolia, koska potentiaali on niin vähäinen. Suomessakin on nähty, että se on hirvittävän kallis ratkaisu. WWF on sitä mieltä, että uusiutuviin pitäisi panostaa enemmän ja se on se iso ratkaisu, toteaa Nordman.