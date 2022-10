Puheet maailmanlaajuisesta taantumasta ovat voimistuneet – Suomen Pankki MTV:lle: "Riskejä on, että mennään vielä suurempaan pudotukseen"

Maailmanpankin pääjohtaja David Malpass on varoittanut todellisesta taantuman riskistä, ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääekonomisti Pierre-Olivier Gourinchasin mukaan pahin on vielä edessä ja ensi vuosi tulee monille tuntumaan taantumalta.

MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa vierailleen Suomen Pankin vanhemman ekonomistin Sanna Kurrosen mukaan taloustilanne ei välttämättä vielä tunnu taantumalta.

– Yhdysvalloissa oli jo kaksi neljännestä negatiivista kasvua, josta usein puhutaan taantuman määritelmänä, mutta toisaalta työllisyystilanne on erittäin hyvä mikä vaikuttaa siihen tuntuuko se ihmisistä lopulta taantumalta. Tällä hetkellä ei ehkä vielä tunnu.

Kurronen ei näe että Yhdysvallat olisi ratkaiseva tekijä siihen, että mihin suuntaan maailmantalous tulee menemään.

– Yhdysvallat on erittäin suuri, mutta tietenkin myös Kiinassa on mennyt huomattavasti huonommin hyvin pitkälti koronasulkujen takia. Meillä Euroopassa ongelmana on energian hintojen nousu, mikä näkyy toki muuallakin, mutta erityisesti meillä.

Taantuman uhkaan vaikuttaa moni tekijä, mutta suurimpana Kurronen näkee inflaation.

– Se on Yhdysvalloissakin ajanut kuluttajia vaikeaan asemaan, mutta vähän eri syistä. Siellä palkat ovat lähteneet nousuun. Euroopassa inflaatiota on kiihdyttänyt Venäjän hyökkäyksestä seurannut energian hintojen nousu.

Riskejä suuremmasta pudotuksesta

Isoimpana ristiriitana Kuronen näkee hallitusten ja keskuspankkien välisen kädenväännön.

– Kun talous on ajautumassa taantumaan niin hallitukset haluaisivat elvyttää ja lisätä julkista kulutusta ja rahaa talouteen, kun taas keskuspankit yrittävät kiristää toiseen suuntaan jotta inflaatiota saataisiin kuuriin. Tästä syntyy tietynlaista ristiriitaa politiikkatoimien välille.

Maailmantalous ei ole vielä dramaattisella tavalla romahtanut, mutta riskejä on että mennään vielä suurempaan pudotukseen, Kuronen sanoo.

– Esimerkiksi IMF:n ennusteessa odotetaan edelleen 2,7 prosentin kasvua ensi vuodelle mikä näyttää aika mitättömältä taantumalta jos sitä verrataan esimerkiksi vuoteen 2020. Normaalitaso maailmantalouden kasvussa on 3–3,5 prosenttia, niin se ei ole sillä tavalla dramaattinen romahdus, mutta tietenkin riskejä on.

Korkea työttömyys isoin uhka ja riski

Kuronen näkee tavallisen suomalaisen kannalta keskeisenä sen, että työllisyystilanne tulee jatkumaan hyvänä.

– Jos työttömyys lähtee kasvuun se rokottaa tavallista ihmistä erityisen paljon. Tietenkin nyt kärsitään inflaatiosta energian hintojen nousun takia, mutta se on useimmille vielä siedettävällä tasolla.

Tällä hetkellä odotetaan että talous lähtisi toipumaan vuonna 2024, mutta ennustaminen on vaikeaa, Kurronen sanoo.

– Kyllä ennustaminen on hyvin vaikeaa tällaisisessa äärimmäisten suurten liikkeiden ajassa mikä ollaan nähty tässä inflaatiossa. Hintojen nousua on ollut todella vaikea ennustaa ja ennakoida. Siinä ollaan jatkuvasti menty pieleen ja jatkuvasti on korjattu ennusteita.

Mahdollisen taantuman vaikutukset tulevat näkymään myös Suomessa.

– Maailmantalouden taantumat iskevät aina tällaiseen avoimeen ja vientivetoiseen talouteen ja tietenkin se tuntuu. Toistaiseksi inflaatio on ollut meillä hieman hitaampaa kuin Keski-Euroopassa ja energian hintojen nousu on ollut meillä hieman maltillisempaa. Meillä tilanne on eurooppalaisittain vielä kohtuullisen hyvä.

Korjattu Kurrosen sukunimeä kello 13.59.

Suomen Pankin vanhemman ekonomistin Sanna Kurrosen haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan jutun alussa olevalta videolta.