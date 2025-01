Helsingin pörssillä on jälleen takana heikko vuosi – tässä syy

Helsingin pörssillä on jälleen takana heikko vuosi, mutta alkaneesta vuodesta odotetaan parempaa.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri arvioi Seitsemän Uutisissa, että tulevana vuonna maailmantalous vaikuttaa elpyvän. Myös Suomessa on ennustettavissa, että taantumasta päästään eteenpäin.

– Korkotaso on tullut ja on tulossa lisää alaspäin. On merkkejä, että meidän vientiyritykset lähtisivät uudestaan menestymään, Lounasmeri tarkentaa.

Helsingin pörssillä onkin takana kolme vuotta kurssilaskua.

Syynä tähän on Lounasmeren mukaan hidas maailmantalous, korkeat korot sekä se, että Helsingin pörssiyhtiöt ovat pitkälti vientivetoisia.

Lounasmeri huomauttaakin, että vaikka Helsingin pörssin kokonaisvuosi onkin ollut surkeat, löytyy myös menestyjiä.

– Yksi viime vuoden menestyjä oli Wärtsilä, jolla meni viime vuosi hyvin ja kurssi kehittyi.

– Myös muita suomalaisten suosikkiyhtiöitä, Valmet, Konecranes, Kone, löytyy täältä ja näillä vienti on jo lähtenyt liikkeelle.

Eri maanosilla on myös omat vaikutuksensa kasvuun. Esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentin vaihtuminen nostattaa kysymyksiä.

Aasiassa taas katse kohdistuu erityisesti Kiinaan.

– Kiinan talouskasvu on hidastunut ja väestö ikääntyy. Yhden lapsen politiikka on toiminut ehkä liiankin hyvin.

– Esimerkiksi kiinteistösektorilla on ollut haastavaa, mutta totta kai Kiina yrittää eteenpäin, eli odotetaan vähän parempaa talouskasvua.

Mikä on sijoittajan kannalta olennaista maanosittain ja toimialoittain? Entä miltä tuleva osinkokevät vaikuttaa? Katso Lounasmeren arvio jutun alussa olevalta videolta.

