Psykologilla ja kuraattorilla voi olla vastuullaan alle 700 tai jopa 2000 oppilasta, näillä alueilla tilanne on hälyttävin – "Aika harvassa kunnassa näitä suosituksia noudatetaan"

Koulupsykologeja tarvitaan tuplamäärä, arvioi asiantuntija.



Mainos

– Valitettavasti aika harvassa kunnassa näitä suosituksia noudatetaan, sanoo liiton ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov.



Pohjanmaalla parannettavaa



Psykologiliitto muistuttaa, että koulupsykologipalvelut on lakisääteisesti määritelty esiopetuksesta toiselle asteelle, mutta mitoitussuositus ei ole sitova.

– Aika harvassa kunnassa näitä suosituksia noudatetaan. Lakisääteisiä palveluja ei tietenkään pystytä tuottamaan, jos yhdellä psykologilla on kymmenen työyksikköä, niin silloinhan se aika kuluu siihen matkustamiseen, kertoo Gergov.

Mistä tämä tilanne kertoo?

– Kun suositus ei ole sitova, kunnat lähtevät helposti säästämään eli he täyttävät nimellisesti lain kirjaimen, mutta tosiasialliset oppilaat eivät vastaanotolle pääse.

Liiton mukaan isoissa kaupungeissa tilanne on pienempiä paikkakuntia parempi.

Mainos

– Esimerkiksi Pohjanmaa on sellainen alue, jossa erottuu kouluterveyskyselyssä negatiivisesti Ahvenanmaan lisäksi. Opiskelevat kokevat, että eivät pääse palvelujen piiriin. Mutta siellä Pohjanmaalla on kuitenkin pieni kunta, Isokyrö, joka on päättänyt satsata ja palkannut oman koulupsykologin.



Helsingissä tilanne heikentynyt



Isoista kaupungeista Turku ja Helsinki saa kritiikkiä.

– Turussa suosituksiin ei päästä, mutta alueella on pieni paikkakunta Koski Tl, jossa tilanne on erittäin hyvä. Aikaisemmin Helsingissä suosituksia noudatettiin, mutta nyt tilanne on heikentynyt. Helsingin alueella on noin tuhat opiskelijaa yhtä psykologia kohden.



Gergovin mukaan koulupsykologeja on tällä hetkellä viitisensataa, ja jotta suositus täyttyisi, luku pitäisi kaksinkertaistaa.



Miten se vaikuttaa oppilaisiin, että psykologilla ja kuraattorilla suuri oppilasmäärä kontollaan, THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola?

– On täysin selvää, että jos on suuri oppilasmäärä ja useita toimipisteitä, oppilaiden on vaikeampi tavoittaa kuraattoria ja psykologia silloin, kun he sitä haluaisivat, kertoo Hietanen-Peltola.



Suuri oppilasmäärä nostaa kynnystä hakea apua



Asiantuntija muistuttaa yhteisöllisen työn merkityksestä.



– Suuri oppilasmäärä heikentää edellytyksiä yhteisölliseen työhön. Täytyy muistaa, että yhteisöllinen opiskeluhuolto on se ensisijainen työmuoto. Siihen kuuluu esimerkiksi hyvästä kouluilmapiiristä huolehtiminen ja kiusaamisen ehkäiseminen. Tällä hetkellä yhteisölliseen työhön käytetään keskimäärin vain 20 prosenttia työajasta, jatkaa ylilääkäri.

Hietanen-Peltola arvioi, että yhteisölliseen työhön panostamisella voitaisiin ennaltaehkäistä tilanteita niin, että yksilöllisiä tapaamisia tarvittaisiin vähemmän. Liian suuri oppilasmäärä nostaa lisäksi kynnystä hakea apua.



– Oppilaat pitävät itsekin korkeaa kynnystä avun hakemiseen, kun he tietävät, että apua on hankala saada. Ja kun työntekijät ovat kuormittuneita, yksilökäyntejä ei saa riittävästi eikä tarpeeksi ajoissa.



Psykologiliiton mukaan suosituksesta tarvitaan lakisääteinen sitova mitoitus. Miten todellisuus muuttuisi nykyisestä?



– Se ei riitä, että määritellään suositusoppilasmäärä, vaan tarvitaan myös tarkempaa linjausta työn sisällöstä. Esimerkiksi pitäisi olla linja siitä, kuinka paljon työajasta pitäisi käyttää yhteisölliseen työhön, ja siihen, mistä se yhteisöllinen työ koostuu, arvioi Hietanen-Peltola.



Avun pitkittyminen voi johtaa erikoissairaanhoitoon



Nyt kokoaikaisesti perusopetuksessa työskentelevällä kuraattorilla on keskimäärin 875 ja psykologilla 985 oppilasta vastuualuellaan. Sitten on heitä, joilla oppilaita voi olla alle 700 tai peräti 2000.

– Suurimpien oppilasmäärien tuominen lähemmäs keskiarvo olisi todella tärkeää. Tarvittaisiin kansalliset suositukset, linjaa Hietanen-Peltola.

Gergovin mukaan liian suuri oppilasmäärä pitkittää avun saamista.