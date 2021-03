Psykiatrian potilaiden määrä kasvaa jatkuvasti ja kaksi kolmasosaa psykiatreista jää eläkkeelle 2020-luvulla: "Pahimmillaan johtaa hoidon vaarantumiseen"

– Sen takia hoitotakuu on säädetty tiukemmaksi lasten ja nuorten kohdalla, koska on erityisen haitallista, jos ongelmat pitkittyvät. Kehityksellisistä syistä ongelmiin pitää päästä puuttumaan nopeasti, kertoo aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen.

"Tilanne ei ole lain mukainen"

"Tähän vaikuttaa kunnan ja kuntien peruspalveluiden alasajo"

Viime vuosi erityisen raskas

"Pienemmällä resurssilla tuotetaan palveluita enemmän jatkuvassa ylipaineessa"

– Osastopaikkojen vähennys säästövelvoitteen vuoksi (vanhuspsykiatrian osasto suljettiin 3/2020) on johtanut siihen, että pienemmällä resurssilla tuotetaan palveluita enemmän jatkuvassa ylipaineessa. Vaativa osastohoito on siis keskitetty koko maakunnan alueelta Julkulan sairaalaan.

– Ylikuormitus on osin johtanut pahenevaan lääkäripulaan. Meillä on vain noin 60% käytössä lääkäreistä (40 prosentin vaje). Erikoistuvat tekevät kuitenkin töitä tyhjillä erikoislääkäreiden vakansseilla eli tilanne ei ole niin paha, että kokonaan ilman lääkäreitä oltaisiin.

"Pahimmillaan johtaa potilaiden hoidon vaarantumiseen tai ainakin heikkenemiseen"

Psykiatripula on valtakunnallinen ilmiö. Työikäisiä psykiatrian erikoislääkäreitä on nyt noin 900, mutta ei kauaa.

– Ongelma on tosiaan se, että erikoislääkärikunta on varsin iäkästä ja noin 600 heistä saavuttaa eläkeiän seuraavan reilun 10 vuoden aikana, toteaa Tays:n Kehitysyhtiön koulutuspäällikkö Johanna Rellman.

Tilanne vaikea eri puolella Suomea

– Siellä on selkeästi kyllä tilanne hankaloitumassa. Pitkittynyt koronapandemia ja mahdollisuudet hoitaa potilaita avohoidossa, varsinkin jos on psykootti stasoisia häiriöitä, ovat huonontuneet ja se aiheuttaa paineita sairaaloihin ja paikoista on tiukkaa, kertoo HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

– Psykiatrian puolella meillä on erikoisaloista kaikista suurin kuormittavuus tällä hetkellä. Meillä on siellä henkilöstöresurssipulaa, tiivistää TYKS:n sairaalajohtaja Petri Virolainen.

"Psykiatrian alat eivät näytä kiinnostavan erikoistuvia lääkäreitä"

– Syy on se, että psykiatrian alat eivät näytä kiinnostavan erikoistuvia lääkäreitä. Eli koulutukseen halukkaita ei ole riittävästi. Samaan aikaan esimeriksi kirurgian erikoisaloille on ”jonoa” eli halukkaita erikoistumaan on enemmän kuin on koulutustarvetta ja työpaikkoja, Rellman toteaa.