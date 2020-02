Helsingin Laakson sairaalan lääkärit pelkäävät potilasturvallisuuden vaarantuvan lääkäripulan vuoksi

Lääkärien mukaan potilasturvallisuus on vaarantunut toistuvasti.

– Tämän seurauksena me apulaisylilääkärit ja osastonlääkärit olemme jo parin vuoden ajan tehneet työtä jaksamisemme äärirajoilla, ja nyt olemme kriisitilanteessa, lääkärit toteavat viestissään.

Lääkärien mukaan lisätyövoiman saamiseksi on tehty vuosien aikana paljon töitä, mutta siitä huolimatta lääkäripulaa ei ole saatu ratkaistua. Edes ostopalveluyritysten kautta ei ole saatu riittävästi väkeä.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoo, että Laakson tilannetta on yritetty ratkaista esimerkiksi rekrytointia tehostamalla ja palkankorotuksilla. Pikkarainen vastaa muun muassa Laakson, Malmin ja Suursuon sairaaloista.

Valtakunnallinen ongelma

Eri puolella maata lääkärivajeesta on kärsitty pitkään. Nyt se näkyy jo Helsingissäkin. Lääkäreillä etenkin pääkaupunkiseudulla on paljon valinnanvaraa uravaihtoehdoilleen.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen arvioi, että pelkästään Helsingin terveysasemilla on tällä hetkellä avoinna 60–70 lääkärin tehtävää. Päälle tulevat vielä sairaaloiden virat.

– Kilpailu lääkäreistä on kovaa. Heitä ei ole riittävää määrää saatavilla.

Sairaaloiden lääkäritilanteen tietojen keruu viime vuodelta on yhä kesken, kertoo Kuntatyönantajien työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho. Vuoden 2018 lokakuussa lääkärivajetta sairaaloissa oli erityisesti päivystyksessä ja ensihoidossa, vanhustenhoidossa ja lastenpsykiatriassa.

Toiminnan supistamiseen?

– Tilannetta on koetettu ja koetetaan edelleen ratkoa. Helsingin kaupungilla on mahdollisuus käyttää myös ostopalvelulääkäreitä, ja tätä on tehty.