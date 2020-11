Professori: Täpärä tilanne ei yllätys, mielipidemittausten tekijöillä "sinisine linsseineen" nyt itsetutkiskelun paikka

– Olen ollut edeltävät kuukaudet koko ajan sitä mieltä, että vaalitulos ei ole mitenkään selvä. Olen myös kehottanut ihmisiä suhtautumaan kriittisesti mielipidemittauksiin, jotka mittaavat keskiarvoja. Tämä on elävä esimerkki siitä, miten ne eivät kerro todellista tilannetta. Vaa'ankieliosavaltioita pitää katsoa jokaista erikseen, Heiskanen sanoo.

Heiskasen mukaan on kuitenkin yllättävää, miten pieleen vaaleja edeltäneet mielipidemittaukset näyttävät menneen. Niistä monet ennustivat Bidenille voittoa osavaltioissa, jotka nyt näyttävät menevän Trumpille. Sama koskee kongressivaaleja.

"Tätä tilannetta kukaan ei halunnut"

Heiskasen mukaan vaikuttaa siltä, että mielipidemittauksia on katsottu "sinisten linssien läpi" viitaten demokraattipuolueen tunnusväriin vaaleissa.

– Kun katsoo mielipidemittauksia ja niitä eri skenaarioita, joita viime viikot on esitetty, niissä on ollut neljä, viisi skenaariota, mitä kautta Biden voittaa vaalit. Ja sitten on mainittu jonain viimeisenä vaihtoehtona se pieni mahdollisuus, että Trumpkin voisi voittaa.