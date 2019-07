Esperi Care kertoo tehneensä kohun jälkeen suuria muutoksia – hoitajaliitto: laatu on parantunut vain viranomaisten huomautuksesta

Valvira on määrännyt Esperi Caren poistamaan toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat heinäkuun loppuun mennessä. Keskiössä on ollut hoivakotien liian pieni henkilöstömäärä. Esperi Caren mukaan henkilöstömäärää on kuluneiden kuukausien aikana pystytty nostamaan, ja viranomaiset ovat tarkastaneet jo 160 hoivakotia.