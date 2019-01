Esperi Care ja Valvira riidoissa jo pitkään – tilanne kriisiytyi esimiesvaihdoksen myötä

– Tämä on erittäin iso ja vakava asia. Pidämme huolen, ettei mitään vastaavaa pääse tapahtumaan muualla, Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni sanoo.

Kristiinankaupungin tilanne oli yllätys, mutta hoivayhtiön ja viranomaiset näkemyserot ovat kyteneet jo pitkään. Esperi Care ja Valvira ovat olleet eri linjoilla hoivakotien hallintotyöstä jo kaksi vuotta. Erimielisyydessä on kyse siitä, kuka hallintotyötä hoitaa ja miten se vaikuttaa hoivakodin käytettävissä olevaan työvoimaan eli hoitajamitoitukseen.

Esperi Care on katsonut, että suuri osa hoivakotien hallinnollisesta työstä sujuu parhaiten pääkonttorissa. Silloin hoivakodin esimieheltä vapautuu aikaa itse hoitotyöhön. Valvira taas katsoo, että hallinto on keskeinen osa hoivakodin esimiehen työtä.

Hallintoa ovat esimerkiksi työvuorolistojen laadinta, laskutus, kiinteistöön liittyvät sopimukset ja asukaspaikkojen markkinointi. Esperi Carella on kymmeniä hoivakoteja, joten hallintotyön jakautumisella on sille paljon toiminnallista ja taloudellista merkitystä.

Jokaisella yrityksen tai järjestön pyörittämällä hoivakodilla on toimilupa. Näihin lupiin on kirjattu kuinka paljon hoivakodin esimiehen ajasta suuntautuu hallintoon. Käytännöt vaihtelevat 50–80 prosentissa.

Toinen näkemyserojen aihe ovat osa-aikaiset työntekijät. He tekevät noin 20 prosenttia yrityksessä tehdyistä työtunneista.

Alle kaksi vuotta hoivakodissa

– Asukkaiden keskimääräinen elinaika hoivakodissa on alle kaksi vuotta. Joukossa on paljon vakavasti muistisairaita. Kuntien kanssa tehdyt sopimukset eivät aina ole ajan tasalla, Aarnio-Isohanni sanoo.

Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevat asukkaat päätyvät hoivakoteihin vasta sen jälkeen, kun heidän on todettu tarvitsevan tällaista vaativaa hoivaa. Kunnat maksavat pääosan hoivasta, ja ne haluavat pitää kustannukset kurissa. Käytännön toiminnan kannalta on kuitenkin olennaista, että työntekijöitä on tarpeeksi suhteessa hoivattavien kuntoon.