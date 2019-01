Esperin hoitokotia koskeva päätös kertoo järkyttävistä puutteista: Vanhus sai toisen asukkaan lääkkeet, kaatunut ei päässyt sairaalahoitoon

Riittämättömän hoitohenkilökunnan takia suihkutusta kerran viikossa

Aluehallintoviraston (avi) tekemässä tarkastuksessa kävi ilmi, että hoitokodissa on liian vähän henkilökuntaa ja että hoitajat eivät ole perillä vanhusten hoidon tarpeesta. Perushoito ei ole ollut asianmukaista, päätöksessä todetaan.

– Esimerkiksi haavanhoitoja ei ole ehditty tekemään, koska hoitohenkilökuntaa ei ole ollut riittävästi. Suihkutuksia on tehty vain kerran viikossa, koska hoitohenkilökunta on ollut riittämätöntä, päätöksessä todetaan.

Vanhus sai liikaa lääkettä, koska lääkitystä ei ehditty seuraamaan



– Lääkehoidon toteuttamisessa on tapahtunut virheitä, mikä on vaarantanut asiakasturvallisuuden. Lisäksi lääkkeitä on säilytetty dosenteissa keittiössä keskellä keittiökoneita, vastoin aluehallintoviraston aikaisemmin antamaa nimenomaista ohjeistusta.