Hallitus panostaa Kela-korvauksiin satoja miljoonia - "Alan asiantuntijoilla konsensus, että se on ihan älytöntä"

– Meillä on alan asiantuntijoiden kanssa aika konsensus, että tässä työvoimatilanteessa, tässä hyvinvointialueiden kehitystilanteessa, se, että Kela-korvausten rahoituksen lisääminen on ihan älytöntä. Siinä ei ole mitään järkeä, sanoo lääketieteen etiikan dosentti Samuli Saarni .

– On. Keskeistä on henkilökunnan kannustaminen ja pitäminen mukana. Me olemme tehneet valtavan työn hyvinvointialueilla. Matka on vasta alussa. Uudistus vie monta vuotta.