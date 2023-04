Professori: Hoitajapula ei ratkea maahanmuutolla Euroopasta: "Täällä on kylmää ja pimeää ja pienet palkat"

Suomalaisen terveydenhuollon ammattilaispula on ollut jo pitkään tiedossa. Pulaa on esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitajista, hoitajista julkisen terveydenhuollon sektorilla ja erikoislääkäreistä.

Myös muualla Euroopassa ongelmia

– Tämä ongelma on myös Euroopassa, koko Euroopan väestö on ikääntymässä. Mitään helpotusta meille ei tule Euroopan sisäisestä ammattilaisten muuttoliikkeestä. Jos taas katsotaan Suomen houkuttelevuutta: täällä on aika kylmää ja pimeää ja palkat on aika pieniä, Patja sanoo.