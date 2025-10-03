Latauksessa ollut sähköauto syttyi palamaan yöllä Keravan Prisman parkkihallissa. Prismajohtaja ei usko, että kauppaa pystytään avaamaan perjantain aikana.

Palo syttyi Keravan Prisman -1-kerroksessa eli ensimmäisellä parkkitasanteella, johon katutasosta laskeudutaan. Henkilövahinkoja ei aiheutunut, mutta palosta tullut savu levisi laajalle alueelle parkkihalliin ja myymälään.

– Palo eteni nopeasti, vaikka ei sinällään levinnyt kummemmin. Savuhaitat ovat merkittävät. Pelastusviranomaiset pääsivät nopeasti suorittamaan toimenpiteitä, mikä esti isoimmat haitat, Prisman johtaja Kai Narinen kertoi.

Puolenpäivän aikaan Prisman ovilla parveili kymmeniä ihmisiä. Moni kauppaan aikonut tiedusteli MTV:n toimittajalta ja kuvaajalta, mitä kaupassa oli tapahtunut.

Narinen ei usko, että kauppaa ja koko liikekeskusta saadaan auki tämän päivän aikana.

– Ainakin tämä päivä menee, katsotaan kartoitusten mukaan, miten saadaan kauppa auki. Toivotaan, että mahdollisimman nopeasti.

Liikkeen suljettuna pitäminen tulee tietämään myös tuotehävikkiä sekä menetyksiä myynnissä. Narisen mukaan taloudelliset haitat tulevat olemaan suhteellisen isot.

Prisman johtaja korostaa, että myytävien tavaroiden suhteen ei voi ottaa minkäänlaisia riskejä.

Keskus sunnuntaihin asti kiinni

HOK-Elanto tiedotti myöhemmin, että Prismakeskus päästään avaamaan asiakkaille vasta sunnuntaiaamuna.

– Palo ei päässyt leviämään parkkihallista liikerakennukseen, mutta siitä on aiheutunut jonkin verran savu- ja nokihaittoja, kertoo HOK-Elannon toimialajohtaja Lassi Juntunen.

– Näitä vahinkoja siivotaan parhaillaan ja nyt näyttää siltä, että pääsemme avaamaan Prismakeskuksen asiakkaillemme jälleen sunnuntaina klo 8.00 alkaen.

Kaikki Prismakeskuksen palvelut, kuten ravintolat, Emotion ja Alko, ovat myös suljettuina.