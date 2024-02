"Kyseessä ei ole mikään pikkujuttu" – kuninkaallisasiantuntija kertoo, miksi prinsessa Catherinen leikkauksen syy on jätetty pimentoon

Isossa-Britanniassa on kuohunut alkuvuodesta useiden kuninkaallisten terveydentilojen heitellessä. Maanantaina 5. helmikuuta Buckinghamin palatsi ilmoitti kuningas Charlesin , 75, saaneen syöpädiagnoosin sairauden löydyttyä hänen ollessaan sairaalahoidossa sekä leikkauksessa laajentuneen eturauhasen takia.

Hovi ei ole tarkentanut, mikä syöpä on kyseessä, mutta lähteiden mukaan se ei olisi eturauhassyöpä.

Tammikuun puolivälissä puolestaan prinsessa Catherine , 41, joutui suunniteltuun vatsan alueen leikkaukseen, jonka jälkeen hän on sairauslomalla ainakin pääsiäiseen asti. Lisäksi herttuatar Sarahin , 64, kerrottiin saaneen tammikuussa diagnoosin uusiutuneesta syövästä.

Jokaisen hovin jäsenen terveydentila on aiheuttanut laaja-alaista huolta sekä Isossa-Britanniassa, että maailmalla. Spekulaatiot käyvät yhä kuumana prinsessa Catherinen terveydentilasta, sillä tämän vatsan alueen leikkauksen syytä ei ole täsmennetty.

Operaatio on ollut kuitenkin ilmeisen suuri, sillä Catherine oli leikkauksen jälkeen sairaalassa kaksi viikkoa, ennen kuin siirtyi toipumaan kotiinsa. Myös usean kuukauden mittainen sairausloma viittaa siihen.

Jaatisen mukaan syy siihen, miksi Catherinen leikkauksen syy on haluttu pitää pimennossa, on siinä, että hänen ja prinssi Williamin kolme lasta ovat vielä varsin pieniä. Ja toki myös kuninkaallisilla on oikeus olla kertomatta terveystietojaan julkisuuteen.