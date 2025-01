Prinssi William jakoi henkilökohtaisen tarinan holokaustista – varjoihin jäänyt kuninkaallinen toimi sankarillisesti hengenvaaraa uhaten

Prinssi Williamin isoisoäiti, edesmenneen prinssi Philipin äiti prinsessa Alice pelasti juutalaisen perheen holokaustin aikana.

Maanantaina 27. tammikuuta vietettiin kansainvälistä holokaustin uhrien 80-vuotismuistopäivää. Kyseisenä päivänä vuonna 1945 liittoutuneiden joukot vapauttivat Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin.

Myös Ison-Britannian kuninkaalliset ottivat osaa muistopäivään. Kuningas Charles vieraili tuolloin Auschwitzissa, ollen historian ensimmäinen keskitysleirillä käynyt monarkki.

Lontoossa puolestaan prinssi William piti puheen, jossa kertoi myös oman sukunsa kokemuksista holokaustiin liittyen. BBC:n mukaan William kertoi puheessaan isoisoäidistään Battenbergin prinsessasta Alicesta, prinssi Philipin äidistä, joka toisen maailmansodan aikaan piilotti juutalaisen perheen kotiinsa Ateenassa. Natsi-Saksa miehitti Kreikkaan toisessa maailmansodassa neljän vuoden ajan.

Puheessaan William luki myös otteita kirjasta Heroes of the Holocaust, jossa hänen isoisoäitinsä teoista on kerrottu.

– Olosuhteet olivat erityisen ankarat Ateenassa ja sen satamassa, Pireuksessa. Alice työskenteli väsymättä Punaisen Ristin hyväksi, auttoi soppakeittiöiden järjestämisessä, avasi turvakoteja orvoille lapsille ja perusti sairaanhoitojärjestelmän kaupungin köyhille alueille. Tuolloin prinsessa Alice antoi turvapaikan juutalaiselle leskelle Rachel Cohenille ja tämän lapselle pelastaakseen heidät karkotukselta kuolemanleireille, William siteerasi kirjaa puheessaan.

Rachel Cohenin puoliso Haimaki Cohen, oli kreikkalainen kansanedustaja, jonka kuninkaallinen perhe tunsi hyvin. Prinsessa Alice päätti tehdä kaikkensa auttaakseen tämän leskeä ja lapsia. Expressin mukaan Cohenin pojat päättivät liittyä Kairossa maanpaossa olleeseen Kreikan hallitukseen, jonka jälkeen Alice tarjosi suojapaikan Rachel Cohenille ja tämän Tilde-tyttärelle palatsista, jossa hän asui.

Prinsessa Alice ja prinssi Philip 1950-luvulla.ullstein bild - ullstein bild/ All Over Press

Cohen ja hänen neljä lastaan selvisivät holokaustista ja perhe yhdistyi myöhemmin – kiitos prinsessa Alicen rohkeuden. Holokaustin aikana 60 000 Kreikan juutalaista sai surmansa. Yhteensä holokaustin aikana menehtyi noin kuusi miljoonaa juutalaista.

Alice syntyi kuurona ja oli Williamin mukaan käyttänyt tätä hyödykseen voidakseen vältellä natsien hänelle esittämiä tiedusteluja.

Prinsessa Alice menehtyi 84-vuotiaana vuonna 1969 Buckinghamin palatsissa Lontoossa. Hänen jäännöksensä haudattiin uudelleen vuonna 1988 Jerusalemin Öljymäellä sijaitsevaan luostariin.

Vuonna 1993 Alicelle myönnettiin postuumisti Israelissa sijaitsevan Yad Vashemin holokaustimuistomerkin toimesta arvonimi "vanhurskas kansojen joukossa" (englanniksi Roghteous Among the Nations) hänen toisen maailmansodan aikana tekemiensä ponnistelujen vuoksi.

– Epäilen, ettei hän itse ajatellut koskaan tekonsa olleen millään tapaa erityinen. Hän oli ihminen, jolla oli hyvin syvä usko, ja hän olisi pitänyt sitä täysin luonnollisena, inhimillisenä reaktiona lähimmäisen kärsimystä kohtaan, prinssi Philip aikoinaan lausui äidistään.