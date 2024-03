Kuninkaallinen asiantuntija: Näin prinsessa Catherinen vanhemmat auttavat hänen perhettään syöpädiagnoosin keskellä

Prinsessa Catherine, 42, käy tällä hetkellä ennaltaehkäisevässä kemoterapiassa saatuaan syöpädiagnoosin tammikuussa. Hänen vanhempansa Carole, 69, ja Michael Middleton, 74, ovat kiiruhtaneet auttamaan tyttärensä perhettä, sillä kuninkaallinen asiantuntija ja elämäkertakirjailija Duncan Larcombe uskoo, että prinsessan vanhemmat saivat tietää syöpädiagnoosista silloin, kun Catherinekin sai tietää siitä tammikuussa.

Larcomben mukaan Catherinen vanhemmat ovat asettaneet tyttärensä ja prinssi Williamin, 41, lapset etusijalle. Catherinella ja Williamilla on kolme lasta: prinssi George, 10, prinsessa Charlotte, 8, ja prinssi Louis, 5.

– Uskon, että Carole ja Michael tukevat perhettä paljon. He ovat kerääntyneet Catherinen ympärille, erityisesti hänen nuori perheensä. Carole ja Michael ovat käytännössä heittäneet ”suojapeiton” pienten lasten ympärille suojellakseen heitä. Tällaisina aikoina se on Catherinen kannalta erittäin tärkeää. On tärkeää, että lapsista huolehditaan huolellisesti, Larcombe kertoi Mirrorille.

Larcomben mukaan William on aina ollut Catherinen vanhemmille kuin adoptiopoika.

– Yksi asia, joka on selvästi vahvistanut Williamin ja Catherinen suhdetta alusta alkaen, on ollut se, että Catherine tulee hyvin tiiviistä perheestä. Se on jotain, mitä Williamilta on puuttunut elämästään, kun hän on menettänyt äitinsä. Niinpä on luonnollista, että (Carole ja Michael) astuvat väliin ja tukevat kaikin tavoin, Larcombe arvioi Mirrorille.

– Middletonit ovat täydellinen vastalääke kuninkaallisen perheen mahtipontisuudelle, sillä he ovat varsin tavallinen perheyksikkö, mikä on tärkeää Catherinen toipumisen kannalta. Uskon, että tulevina viikkoina ja kuukausina näemme Williamin keskittyvän Middletonien perheeseen ja olevan kuin adoptiopoika, Larcombe jatkoi.

Larcombe uskoo, että salaliittoteorioiden ja spekulaatioiden myötä Catherine katsoi, että hänen oli nauhoitettava koskettava videoviestinsä ja julkaistava se maailmalle 22. maaliskuuta.

– Se on siellä, joten nyt ei ole mitään salattavaa. Perjantaista lähtien olemme nähneet, että yleisö on antanut Catherinen perheelle uskomattoman suuren tuen, joten en usko, että kuninkaallinen perhe tuntee tällä hetkellä paineita monien julkisten velvollisuuksien tekemiseen. Velvollisuuksia saatetaan vähentää, koska reaktio siihen, mitä on julkistettu, on pelkkää tukea, joten uskon yleisön ymmärtävän, jos he eivät näe vanhempia kuninkaallisia useisiin viikkoihin tai kuukausiin, kuninkaallinen asiantuntija Larcombe jatkoi.

Entistä British Airwaysin lentoemäntää Carolea kuvataan korvaamattomaksi, ja hänellä on ratkaiseva rooli lastenlastensa hoidossa. Myös Williamin odotetaan nyt asettavan perheensä etusijalle, eikä hän osallistu kuninkaallisiin tilaisuuksiin ennen pääsiäistä. Hän on joutunut käsittelemään isänsä kuningas Charlesin, 75, syöpädiagnoosia ja vaimonsa syöpädiagnoosia samassa kuussa.