Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin väitetään olevan ilmiriidoissa Victoria ja David Beckhamin kanssa: "Sovinnon tekeminen on nyt hyvin epätodennäköistä"

P rinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat olleet viime aikoina erilaisten huhujen keskiössä, kun pariskunnan on muun muassa väitetty viettävän aikaa erillään avio-ongelmista johtuen. Joidenkin huhujen mukaan Harry olisi paennut liittoaan väitetysti ympäröiviä ongelmia hotelliin, ja kaksikon on väläytelty olevan jopa eron partaalla.

The Mail on Sundayn lähteen mukaan Beckhamien on väitetysti epäilty vuotaneen julkisuuteen tarinoita Harrysta ja Meghanista. Lähteen mukaan David Beckham on "täysin raivoissaan" syytöksistä, joita herttuapari väitetysti esitti heitä kohtaan kiivaan puhelinkeskustelun aikana.