Prinssi Harry sovitteli oikeusjuttunsa brittiläistä tabloidjättiä vastaan

Prinssi Harry pääntyi sovintoon The Sun -lehden kustantajan kanssa.

Prinssi Harry on sovitellut oikeusjutun The Sun -lehden kustantajan kanssa koskien väitteitä, joiden mukaan hänen elämästään olisi pyritty hankkimaan tietoja laittomin keinoin, kertoo BBC.

Harryn syytösten mukaan News Group Newspapersille työskennelleet toimittajat sekä yksityisetsivät olisivat käyttäneet laittomia keinoja saadakseen tietoja hänestä ja yhtiön johto puolestaan olisi peitellyt sitä. Prinssi Harryn mukaan yli 200 artikkelia, jotka on julkaistu vuosina 1996-2011, olisivat pitäneet sisällään laittomasti hankittua tietoa.

Tieto sovittelusta julkistettiin sen jälkeen, kun Harrya edustava asianajaja Dadid Serborne oli tiistaina 21. tammikuuta pyytänyt tuomaria lykkäämään korkeimman oikeuden oikeudenkäynnin alkamista.

Harry on useasti todennut haluavansa tapauksen etenevän oikeuteen, jotta voisi saada asiaan liittyvät ihmiset vastuuseen, myös muiden NGN:n laittoman tiedonkeruun uhreiksi joutuneiden vuoksi.

NGN on pyytänyt anteeksi jo lakkautetun News of the Worldin lainvastaisia käytäntöjä, mutta kiistänyt vastaavat The Sunia vastaan esitetyt syytökset, sekä prinssi Harryn laajemman väitteen koko yrityksen laajuisesta salailusta.

Harry on nostanut entisessä kotimaassaan Isossa-Britanniassa muitakin kanteita tabloid-lehtiä vastaan. Viime vuonna Harry sovitteli Mirror Group Newspapersia vastaan nostamansa kanteen, jonka mukaan kustantajat olisivat tässäkin tapauksessa keränneet Harrysta laittomasti tietoja vuosina 1996-2010. MGN korvasi Harryn oikeudenkäyntikulut ja maksoi yli 300 000 punnan eli noin 355 000 euron vahingonkorvaukset.

Mediataloja vastaan käytyjen oikeustaisteluiden lisäksi Harry on ollut käräjillä myös brittihallitusta vastaan koskien turvallisuusjärjestelyjään.