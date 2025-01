Lähteet: Prinssi Harry sai oikeusjuttunsa sovittelusta jättimäiset korvaukset

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan prinssi Harry olisi saanut News Group Newspapersilta jättimäiset miljoonakorvaukset sovittelun seurauksena.

Alkuviikosta uutisoitiin prinssi Harryn päätyneen yllättäen sovittelemaan oikeusjutun brittitabloidlehti The Sunia ja sen julkaisijaa News Group Newspapersia vastaan. People uutisoi Harryn pokanneen sovittelun myötä "kahdeksannumeroisen summan" korvauksina. Peoplen mukaan vahingonkorvaussumma yltäisi jopa 12 miljoonaan dollariin, eli noin 11,4 miljoonaan euroon.

Harryn syytösten mukaan News Group Newspapersille työskennelleet toimittajat sekä yksityisetsivät olisivat käyttäneet laittomia keinoja saadakseen tietoja hänestä ja yhtiön johto puolestaan olisi peitellyt sitä. Prinssi Harryn mukaan yli 200 artikkelia, jotka on julkaistu vuosina 1996-2011, olisivat pitäneet sisällään laittomasti hankittua tietoa.

Tieto sovittelusta julkistettiin sen jälkeen, kun Harrya edustava asianajaja Dadid Serborne oli tiistaina 21. tammikuuta pyytänyt tuomaria lykkäämään korkeimman oikeuden oikeudenkäynnin alkamista. Ratkaisu tuli monille yllätyksenä, sillä Harry oli usein julkisesti todennut haluavansa, että tapaus etenee oikeuteen, jotta voisi saada asiaan liittyvät ihmiset vastuuseen teoistaan. Myös moni muu tunnettu brittijulkkis on epäillyt joutuneensa samankaltaisten menettelyjen uhriksi.

NGN on todennut tarjoavansa "täyden ja yksiselitteisen anteeksipyynnön" Harrylle ja vahvistanut suostuneensa maksamaan kuninkaalliselle "huomattavan" korvaussumman. Harrylta jäi saamatta hänen haluamansa anteeksipyyntö suoraan yhtiön johtohenkilöiltä, jotka työskentelivät olennaisissa positioissa väitettyjen tapahtumien aikana.

Kustantaja pyysi anteeksi jo lakkautetun News of the Worldin lainvastaisia käytäntöjä, mutta on kuitenkin kiistänyt vastaavat The Sunia vastaan esitetyt syytökset, sekä prinssi Harryn laajemman väitteen koko yrityksen laajuisesta salailusta.

Prinssi Harry teki kesällä 2023 historiaa oltuaan ensimmäinen merkittävä brittikuninkaallinen yli vuosisataan, joka on todistanut tuomioistuimessa. Kyseisessä oikeudenkäynnissä käsiteltiin Mirror Group Newspapersin väitettyjä laittomia tiedonhankintakeinoja./All Over Press

– Historiallisen voiton myötä tänään News UK on myöntänyt, että The Sun, Rubert Murdochin brittiläisen mediaimperiumin lippulaiva, on todellakin syyllistynyt laittomiin käytäntöihin. Tämä antaa oikeutta sadoille muille kantajille, jotka pakotettiin sovittelemaan ilman, että he saivat tietää totuuden siitä, mitä heille on tehty, Harryn asianajaja David Sherborne lausui oikeustalon ulkopuolella Harryn puolesta sovittelupäätöksestä julkistamisen jälkeen.

Sherborne kiitteli sekä prinssi Harrya että kanteessa mukana ollutta entistä kansanedustajaa Tom Watsonia sinnikkyydestään asian selvittämisen ja sen eteen taistelemisen suhteen.

Harry on nostanut Isossa-Britanniassa muitakin kanteita tabloid-lehtiä vastaan, ja viime vuonna hän sovitteli Mirror Group Newspapersia vastaan nostamansa kanteen, jonka mukaan kustantajat olisivat tässäkin tapauksessa keränneet Harrysta laittomasti tietoja vuosina 1996-2010. MGN korvasi Harryn oikeudenkäyntikulut ja maksoi yli 300 000 punnan eli noin 355 000 euron vahingonkorvaukset.

Lisäksi Harry on ollut oikeudessa myös brittihallitusta vastaan turvajärjestelyjään koskien.