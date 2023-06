Prinssi Harryn biologisen isän on jo vuosia spekuloitu olevan joku muu kuin kuningas Charles – kuninkaallinen kommentoi tunteikkaasti väitteitä

Vuoden 2002 joulukuussa The People (nyk. Sunday People) julkaisi artikkelin nimeltään Plot to rob the DNA of Harry, jossa esitettiin spekulatiivisia väitteitä, joiden mukaan prinssi Harryn biologinen isä olisi hänen edesmenneen äitinsä prinsessa Diananentinen ratsastuksenopettaja James Hewitt. Dianalla ja Hewittilla oli salasuhde kun Diana oli vielä naimisissa Charlesin kanssa.