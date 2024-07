Prinssi Harry palkittiin urheilugaalassa – välttelivät toimittajia herttuatar Meghanin kanssa

Vuosittain järjestettävässä gaalassa prinssi Harry palkittiin työstään urheilun parissa Pat Tillman -palkinnolla. Prinssi perusti vuonna 2014 Invictus Gamesin, joka on kansainvälinen urheilutapahtuma haavoittuneille, loukkaantuneille ja sairaille sotilaille, sekä veteraaneille.

Kyseinen palkinto on nimetty edesmenneen yhdysvaltalaissotilaan mukaan, joka värväytyi armeijaan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Vaikka prinssi on toiminut ahkerasti sotilaiden ja veteraanien hyväksi, niin palkitseminen on aiheuttanut ristiriitaisen vastaanoton.