Prinssi Georgelta, 11, yllätysesiintyminen isänsä prinssi Williamin kanssa

Prinssi William ja prinssi George käväisivät Ranskassa jalkapallo-ottelun tiimoilta.

Prinssi William, 42, ja hänen esikoisensa prinssi George, 11, piipahtivat kuluvalla viikolla Pariisissa isä-lapsi-matkalla koulujen ollessa kevätlomilla Isossa-Britanniassa, kertoo People.

Kuninkaallinen kaksikko piipahti Ranskaan keskiviikkona 9. huhtikuuta seuraamaan Williamin suosikkijalkapallojoukkueen Aston Villan ottelua Paris Saint-Germain -joukkuetta vastaan. William tunnetaan kovana jalkapallomiehenä ja erittäin intohimoisena Aston Villan kannattajana.

William ja George bongattiinkin joukkueen kannattajien keskeltä ottelun yleisöstä Parc des Princes -stadionilla. Kyseessä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun George oli isänsä mukana jalkapallo-ottelussa, vaan hän on vaikuttanut perineen vanhemmaltaan intohimon Aston Villa -joukkuetta kohtaan.

Vuonna 2015 William paljasti antamassaan haastattelussa, miksi hänestä aikoinaan tuli Aston Villan kannattaja, vaikka tämä ei ole mikään äärimmäisen menestynyt jalkapallojoukkue.

– Kauan sitten koulussa ollessani innostuin isosti jalkapallosta. Etsin sopivaa joukkuetta. Kaikki koulukaverini kannattivat joko Manchester Unitedia tai Chelseaa, William kertoi Birmingham Mail -lehdelle.

– Halusin löytää joukkueen, joka olisi enemmän keskitasoa ja tarjoaisi enemmän tunteiden vuoristorataa.

Prinssi William ja prinssi George seurasivat Aston Villan ottelua ajoittain kovastikin tunteella. Kuninkaallisten harmiksi Aston Villa hävisi ottelun Paris Saint-Germainille lukemin 1-3./All Over Press

Maaliskuussa William puolestaan kertoi The Sun -lehdelle saattavansa toisinaan viettää tuntikaupalla aikaa selaten nettifoorumien keskusteluja Aston Villan joukkueesta.

– Kuuntelen, mitä muilla faneilla on sanottavanaan ja tarjoan mielipiteitäni. Uppoan siihen toden teolla. On tärkeää käydä niitä väittelyitä.

William on myös kertonut, ettei hänen lastensa ole pakko kannattaa Aston Villaa, vaan heillä on täysi vapaus löytää omat lempijoukkueensa. Aikoinaan William on myös vihjaissut, ettei häntä haittaisi, mikäli hänen lapsensa innostuisivat jalkapallosta niin, että haluaisivat suunnata jopa ammattilaisuralle.

Prinssi Georgen lisäksi Williamilla ja hänen puolisollaan prinsessa Catherinella on kaksi muuta lasta: 9-vuotias prinsessa Charlotte sekä 6-vuotias prinssi Louis.