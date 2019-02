Prinsessa, huippujalkapalloilija tai kuningashuoneen sisäpiiriläinen? Titteli tai kuuluisuus eivät pelasta, jos vastustaa hallitsijoita Arabian niemimaalla

Yllä mainituista tuorein tapaus on Hakeem al-Araibi.



Hän on ollut pidätettynä Thaimaassa yli kaksi kuukautta. Miksi Bahrain vaatii jalkapalloilijan paluuta? Ei ainakaan takaisin pelaamaan maajoukkueen paidassa.



Al-Araibi vastusti urheilijoiden kiduttamista

Al-Araibilla on pakolaisstatus Australiassa. Hän pakeni Australiaan 2014. Al-Araibi on yksi monista bahrainilaisista, jotka arabikevään tuulten myötä vaati avoimempaa yhteiskuntaa, ja vastusti protesteihin osallistuneiden urheilijoiden kiduttamista.



Hänet pidätettiin ja häntä kidutettiin. Al-Araibia ei auttanut, että hän on shiiamuslimi sunnisuvun hallitsemassa maassa.



Bahrainin mukaan Australiasta Thaimaahan lomailemaan saapunut, lentokentällä pidätetty, al-Araibi syyllistyi vandalismiin poliisiasemalla. Väitetyllä vandalismihetkellä al-Araibi pelasti televisioidussa jalkapallo-ottelussa.



Australialaiset vaativat vapaaksi

Australiassa jalkapalloilleen al-Araibin mukaan syytökset ovat perusteettomia.



Al-Araibin pidätys on nostanut meteliä muun muassa Australiassa. Kansalaisjärjestöt ja monet entiset huippu-urheilijat vaativat hänen vapauttamistaan.



He myös vaativat, että kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa heittää Bahrainin ja Thaimaan pois järjestöstä, sekä kansainvälisestä olympiakomiteasta IOC:stä.



Fifa ei aio potkaista Bahrainia pois riveistään

Fifa on luvannut puhua suoraan Bahrainin kanssa, mutta sanoo, että pakotteet näitä kahta maata vastaan eivät toimisi.



Fifan yhden varapuheenjohtajan nimi on Salman bin Ibrahim al-Khalifa. Hän on Bahrainia hallitsevan al-Khalifan suvun jäsen. Hän on myös Aasian jalkapalloliiton AFC:n puheenjohtaja, ja on pyrkinyt korruptiosta syytetyn Fifan puheenjohtajaksi.



Mainittakoon, että paavi Franciscus tekee ensi viikolla kahden vuorokauden vierailun Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin, johon kuuluu muun muassa Dubai.



Paaveja Arabian niemimaalla ei ole ennen nähty. Franciscus tunnetaan puheistaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta. Uutistoimisto Reutersin mukaan hän aikoo ottaa esille myös ihmisoikeuskysymykset ja Jemenin sodan.



Al-Araibi on toistaiseksi ”vain” pidätettynä, ja ehkä onnekas.



Khashoggi astui kruununprinssin viitalle

Yhdysvalloissa asunut sauditoimittaja Jamal Khashoggi kidutettiin ja paloiteltiin hengiltä erilaisin työkaluin Saudi-Arabian konsulaatissa viime lokakuussa. Hänen jäännöksensä ovat yhä kateissa.



Khashoggi arvosteli kolumneissaan Saudi-Arabian nykyoloja tavalla, joka länsimaissa on arkipäivää, Persianlahdella majesteettirikos, erityisesti kun kynänkärki osuu vallan absoluuttiselle huipulle.



Khashoggi vaati naisille tasa-arvoa ja arvosteli Saudi-Arabian Jemenissä käymää sotaa. Liian äänekäs, päätteli kruununprinssi Mohammed bin Salman, joka sanoo haluavansa modernisoida öljyvaltiota.



Hovijuonittelulla ja valtapeleillä nopeasti valta-asemaan noussut nuori bin Salman antaa itsestään dynaamisen kuvan. hänellä on tukijoita Valkoista taloa myöten. Presidentti Donald Trumpin vävy ja Lähi-idän neuvonantaja Jared Kushner on kruununprinssin hyvä kaveri.



Bin Salmanin impulsiivinen persoona

Saudi-Arabian kuninkuutta odottavalla bin Salmanilla on myös synkkä puolensa. Häntä kuvataan älykkääksi mutta impulsiiviseksi ja herkkänahkaiseksi. Hänellä jopa sanotaan ilmenevän samoja luonteenpiirteitä kuin Irakin entisellä diktaattorilla Saddam Husseinilla.



Bin Salmanilla on paljon vihamiehiä Saud-suvun sisälläkin.



Hän otti ohjat käsiinsä syrjäyttämällä ja siirrättämällä syrjään ja pidätyttämällä monia vaikutusvaltaisia prinssejä maassa, missä päätöksistä on totuttu neuvottelemaan kuningassuvun jäsenten kesken, vaikkakin kullalla silattujen suljettujen ovien takana.



Khashoggi tunsi piirit

Jamal Khashoggi oli itse sisäpiiriläinen, ainakin tiettyyn rajaan asti.



Isoisä oli valtion perustajan, kuningas Abdulaziz al-Saudin henkilökohtainen lääkäri. Setä Adnan Khashoggi oli menestyvä asekauppias. Tätäkään bisnestä ei maassa tehdä ilman hyviä suhteita.



Khashoggin tapaus on kiusallinen länsimaille. Saudeilla on myydä öljyä ja rahaa ostaa aseita. Se on Iranin vihollinen ja on väleissä Israelin kanssa.

Dubain prinsessan Latifa bint Mohammed al-Maktoumin ahdinko tuli tunnetuksi Suomea myöten.



Hänen läheinen ystävänsä Tiina Laitinen pakeni prinsessan ja entisen ranskalaisagentin Hervé Jaubertin avulla lähes vuosi sitten Dubaista. Päämäärä oli Yhdysvallat, mutta heitä kuljettanut huvijahti pysäytettiin ja prinsessa siepattiin Intian valtamerellä lähellä Goaa.



Miksi prinsessa pakenisi yltäkylläisyyttä

Miksi prinsessa, jonka isä Muhammad ibn Rashid al-Maktoum on Dubain hallitsija, haluaisi paeta materiaalisesti vähintäänkin hyvistä oloista?



Vastaus on kultainen häkki, prinsessan mukaan. Naisen arvo on esinearvo, on prinsessa tai siirtotyöläinen Kaakkois-Aasiasta.



– Minua on kohdeltu kaltoin ja sorrettu koko elämäni ajan. Naisia kohdellaan kuin ali-ihmisiä. Isäni…ei voi jatkaa sitä, mitä hän tekee meille kaikille, Latifa on sanonut brittilehti Guardianin mukaan.



Kyse ei liene ollut päähänpistosta ja tuittuilusta. Latifa oli suunnitellut vuosia jättävänsä isänsä ja muut sukulaisensa. Eikä hän ollut sisarusparven ensimmäinen samalla asialla.



Latifan sisko yritti paeta Britanniassa

Sisko Shamsa bint Mohammed bin Rashid al-Maktoum yritti samaa vuonna 2001 Britanniassa.



Tuolloin 19-vuotias Shamsa ehti olla pakosalla kuukauden, kunnes tuolloisen kruununprinssi-isän turvallisuusjoukot saivat hänet kiinni Cambridgessä ja pakkopalauttivat Dubaihin.



Britannian viranomaisille tapaus oli kiusallinen, sillä Shamsan kerrotaan pyytäneen apua poliisilta. Hallitsijasuvulla oli tuolloin paljon omaisuutta ja sijoituksia maassa.



Prinsessa Latifa on takaisin Dubaissa. Hänen perheensä viestitti joulukuussa, että väitteet hänen palauttamisestaan vastoin tahtoa ovat vääriä. Prinsessa itse ei saanut vapaata suunvuoroa.



Jatkuvasti tarkkailtu zombie palatsissa

Tiina Laitinen on kertonut, että viranomainen uhkasi, ettei hän ole turvassa edes Suomessa, jos hän avaa suunsa tapahtumista.