Uusia käänteitä Dubain hallitsijan vaimon Hayan tapauksessa: Näyttäytyi julkisuudessa ensimmäistä kertaa pakomatkansa jälkeen – anoo lapselleen suojaa pakkoavioliittoa vastaan

Prinsessa kuvattiin oikeustalolla Lontoossa

Prinsessa Haya on Dubain hallitsijan kuudes ja virallinen vaimo. Pari avioitui vuonna 2004, ja heillä on yhdessä kaksi lasta: vuonna 2007 syntynyt tytär ja vuonna 2012 syntynyt poika.

Onko tässä motiivi paon takana?

45-vuotias prinsessa Haya on Jordanian nykyisen kuninkaan Abdullahin sisarpuoli. Hän on menestynyt kilparatsastaja, joka on opiskellut Oxfordissa. Prinsessa Haya on läheisissä väleissä Britannian kuninkaallisen perheen kanssa.