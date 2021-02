Tiina viestitteli kidnapatun prinsessa Latifan kanssa ja auttoi salakuljettamaan tälle puhelimen – nyt hän pelkää, että prinsessalle on tapahtunut jotain pahaa

Jauhiainen vapautettiin myöhemmin, mutta Latifan kohtalo on viime viikkoon asti pysynyt mysteerinä. Viime viikolla BBC julkaisi Latifan videoita, joilla tämä kertoi olevansa isänsä panttivankina ja pelkäävänsä henkensä puolesta. Hän kertoi olevansa vangittuna talossa, jossa ikkunat on tilkitty umpeen ja ovet lukittu.

Latifa nauhoitti videoviestejä yöllä Jauhiaisen salakuljettamalla puhelimella

Jauhiaisen mukaan Latifa on kertonut joutuneensa psykologisen kidutuksen kohteeksi. Latifalle on Jauhiaisen mukaan tuotu muun muassa partakoneenteriä.

Jauhiainen pelkää, että Latifalle on tapahtunut jotain pahaa

– Pelkään, että hän on jäänyt kiinni puhelimen kanssa. Tästä voi tulla vielä pahemmat seuraukset, ja perhe on voinut suuttua enemmän, hän sanoo.

Dubai ratsastaa sheikin mahtimieheen maineella ja luksuslomakohteena

Myös Dubain kuninkaallisperheestä ja sen sisäisistä asioista tiedetään julkisuudessa varsin vähän. Dubain hallitsija Mohammed bin Rashid al-Maktoum on upporikas mahtimies, joka on myös Arabiemiraattien varapresidentti ja pääministeri.

Al-Maktoumilla on useita vaimoja ja heidän kanssaan useita lapsia. Vaikutusvaltaisella miehellä on läheiset suhteet muun muassa Englannin kuningatar Elisabethiin.

– On hullua, että vaikka näin paljon on tapahtunut ja asia on saanut laajaa kansainvälistä huomiota, on sheikki Mohammed niin voimakas ja vaikutusvaltainen, että näistä tapahtumista on ollut todella vaikea saada (valtaapitäviltä) julkisia kannanottoja, Jauhiainen sanoo.