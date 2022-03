Presidentti Zelenskyi vetosi Facebook-videolla, kun ydinvoimalaan hyökättiin: "Euroopan täytyy herätä nyt!"

Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevassa Zaporizhzhjan ydinvoimalassa syttyi yöllä tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Ukrainan viranomaiset kertoivat aamulla, että ydinvoimala on venäläisjoukkojen hallinnassa.

– He tietävät, mihin he ampuvat. He ovat valmistautuneet tähän.