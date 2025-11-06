Valtionjohtajien huippukokous edeltää ilmastokokouksessa 10.-21. marraskuuta käytäviä neuvotteluita.
Maailman johtajia kokoontuu tänään Belemiin Brasiliaan YK:n COP30-ilmastohuippukokoukseen. Paikalla on myös presidentti Alexander Stubb.
Stubb pitää huippukokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Lisäksi Stubb osallistuu teemaistuntoihin, jotka käsittelevät metsää, meriä ja energiaa. Niitä isännöi Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva.
Stubbilla on kokouksessa lisäksi useita tapaamisia, mukaan lukien kahdenvälinen tapaaminen Lulan kanssa.
Valtionjohtajien huippukokous edeltää ilmastokokouksessa 10.–21. marraskuuta käytäviä neuvotteluita. Niissä Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).
Ilmastokokoukseen osallistuvat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).
Mailta odotetaan uusia sitoumuksia
Vuosittaisessa YK:n ilmastokokouksessa edistetään toimia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.