Presidenttipari paljastaa MTV Uutisten haastattelussa – näin Aaro-poika on viettänyt itsenäisyyspäivää

Haastattelun lopuksi pariskunta paljasti myös, kuinka heidän 4-vuotias Aaro-poikansa on viettänyt itsenäisyyspäivää.

– Aaro on viettänyt innolla muun perheen kanssa Suomen itsenäisyyspäivää ja on jo sen ikäinen, että hän ymmärtää, että omaa maata kannattaa juhlistaa ja että Suomi on hyvä maa. Paras maa meille suomalaisille, Jenni Haukio kertoo.