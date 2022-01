Presidentti Niinistö uskoo rauhanomaiseen ratkaisuun Ukrainan kriisissä, vaikka sodan uhka leijuu ilmassa – näin hän perustelee kantaansa MTV:lle

Ukrainan tilanne on viime viikkoina kiristynyt suuriin mittasuhteisiin, kun Venäjä on tiukentanut otteitaan Ukrainaa ja myös Nato-maita kohtaan. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on useammin kuin kerran varoittanut, että Venäjä ja sen toimet Ukrainassa ovat todellinen uhka.