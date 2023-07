Presidentti Niinistö Ukrainan Nato-tulevaisuudesta – "Joitain elementtejä, joista uskoisin, että eteenpäin mennään"

Presidentti Sauli Niinistö on toiveikas Ruotsin Nato-jäsenyyden edistymisestä Vilnan Nato-huippukokouksessa. Hän korostaa STT:n haastattelussa, että ratkaisu riippuu jälleen kerran Turkin presidentistä Recep Tayyip Erdoganista . Tämä tapaa Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin Vilnassa huippukokouksen aattona maanantaina.

Suomen poliittinen johto on korostanut joka käänteessä Ruotsin pääsyn Naton jäseneksi olevan Suomen ensisijainen tavoite uutena jäsenmaana. Niinistö kuitenkin muistuttaa, että tästä huolimatta Vilnan huippukokouksen pääaihe on puolustusliiton suhde Ukrainaan.

"Kohtuullinen vastaus Ukrainan toiveisiin"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toivonut Natolta aiempaa selkeämpää lupausta maan pääsystä Naton jäseneksi. Nato-jäsenmaat taas ovat olleet osin eri linjoilla sen suhteen, kuinka pitkälle Ukrainan toiveiden toteuttamisessa pitäisi mennä.

– Siellä on nyt joitain elementtejä, joista uskoisin, että eteenpäin mennään. Nyt ollaan toiveikkaita, että löytyy sellainen yksimielisyys, jolla kyetään ainakin kohtuudella vastaamaan Ukrainan toiveisiin, Niinistö muotoilee.

Maanpuolustustahto heijastuu liittolaisiin

Suomelle Naton huippukokous on nyt ensimmäinen varsinaisena jäsenenä. Lähteekö puolustusliiton 31. jäsenmaa pitämään Vilnassa korkeaa vai matalaa profiilia?

– Suomen on syytä pitää asiallista profiilia. Sitä on kyllä ylläpidetty aiemminkin Naton kokouksissa silloin, kun on paikalla oltu. Ei mitenkään yli- muttei myöskään alikorostaen, Niinistö linjaa.