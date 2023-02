Presidentti Niinistö kertoi, milloin hän uskoo Suomen ja Ruotsin olevan Naton jäseniä – "Miksi sitten sen jälkeenkään – tämä on ollut Natolle jo nyt ongelma"

– Kyllä minä näen, että tämä on ollut Natolle jo nyt ongelma. Selvästi myös Nato-maat ovat olleet yllättyneitä, Niinistö sanoo.

Huomion keskiössä on ollut erityisesti Turkki, jolle Niinistö arvioi jäsenyydet jo ratifioineiden 28 Nato-maan tehneen kantansa selväksi. Hän korostaa ratkaisujen tapahtuvan lopulta presidentti Recep Tayyip Erdoganin päässä.

Suomen ja Ruotsin edettävä "yhteisymmärryksessä"

Mitä Suomen ja Ruotsin Nato-aikataulujen erkaantumiseen tulee, Niinistön mukaan turkkilaisten kommentit vain toisen jäsenyyden ratifioinnista ovat olleet ristiriitaisia. Hän arvioi Ruotsissa kesäkuun alussa voimaan tulevaksi suunnitellun uuden terrorilainsäädännön saattavan olla Erdoganille tilaisuus todeta, että nyt Ruotsikin on toteuttanut Madridin Nato-huippukokouksessa sovitut asiat.

– Mitä kokonaisuuteen muuten tulee, niin minun kantani on se, että me etenemme Ruotsin kanssa yhteisymmärryksessä ja tavoitteena on niin pikainen jäsenyys kuin mahdollista sekä Suomelle että Ruotsille, Niinistö sanoo.