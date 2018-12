Presidentti Niinistö MTV:lle Oulun epäillyistä raiskauksista: "Järkyttävät meitä täydellisellä epäinhimillisyydellään"

– Julki tulleet rikosepäilyt järkyttävät meitä täydellisellä epäinhimillisyydellään. Ne järkyttävät jokaista, jolla on rahtuakaan inhimillisyyttä. Oikeus koskemattomuuteen kuuluu niihin arvoihin, joihin yhteiskuntamme perustuu ja joita jokaisen täällä on noudatettava. On osoitettava lujuutta, jotta kykenemme entistä tiukemmin ehkäisemään pahaa. Niin varmistamme, että Suomi on jatkossakin oikeudenmukainen ja turvallinen maa, Niinistö sanoo viestissään.