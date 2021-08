Suora lähetys: Pekka Haavisto puhuu suurlähettiläspäivillä – Afganistanista evakuoitu liki 140, joista eilen 84

Ulkoministeri Haavisto on ollut viime päivinä runsaasti esillä Suomen evakuoidessa ihmisiä Afganistanista.

10.14: Eilen evakuoitiin paikalta palkattuja afgaaneja, jotka ovat työskennelleet suurlähetystössä, Haavisto kertoo. Heidän määrästään ei ole tarkkoja lukuja. Pääosa Suomeen tulleista on naisia ja lapsia, koska ihmiset on evakuoitu perheineen.

Haavisto toteaa, että Kabulin ja lentokentän turvallisuustilanne on häilyvä ja aikaa on käytettävissä rajallisesti. Yleisesti ottaen Kabul on Talebanin hallinnassa.