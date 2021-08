Tutkija: Korruptio vain yksi tekijä Afganistanin armeijan romahduksessa – "Kaasua on hirveän vaikea lyödä nyrkillä"

Armeijan heikkoa suoritusta voi selittää myös kulttuurisin syin sekä vastustajan rakenteella. Näin arvioi apulaissotilasprofessori Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoululta. Paronen on seurannut Afganistanin tilannetta vuosia.

– Yhtäältä taistelutahto on huono ja toisaalta joukkojen tosiasiallinen vahvuus ei ole sellainen, jollainen lännessä on annettu ymmärtää, Paronen sanoo STT:lle.

Parosen mukaan Afganistanin armeijasta on puhuttu parhaimmillaan noin 200 000 taistelijan asevoimana, mutta tosiasiallisesti luku on selvästi pienempi. Väitetylle joukolle on kuitenkin voitu maksaa edelleen palkkoja, jotka ovat todellisuudessa päätynyt korruptiona esimerkiksi paikalliselle komentajalle.