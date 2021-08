Presidentti Niinistö huippukokouksista Ylellä: "Eivät tärkeitä, ellei niissä ole myös sisältöä"

– Blokkiutuvassa maailmassa olisi jos blokkien yli ja ohi kyettäisiin käymään läpi ainakin se, että mikä on minimiyhteisymmärrys maailman tulevaisuudesta.

Suomi ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, hakeeko se Etykiä seuranneen Etyjin puheenjohtajuutta juhlavuodelle 2025. Niinistö on pitänyt esillä ajatusta, että 50-vuotisjuhlan yhteydessä huippukokous voitaisiin järjestää Suomessa.

Etyjin edellinen huippukokous järjestettiin Helsingissä vuonna 2008. Etyjin historiassa on nyt sen historian pisin tauko ilman huippukokousta, Niinistö huomautti. Itsetarkoitus kokouksen järjestäminen ei kuitenkaan ole.

– Jos me saamme syntymään laaja-alaista keskustelua Helsingin hengestä, kaikesta mitä se pitää sisällään, se on tietynlaista ihmisvastuuta, siitä että me mittaisimme, että kuinka pitkälle kukin näkee vastuunsa ihmiskunnan tulevaisuudesta. Myönnän auliisti, että olen törmännyt samanlaiseen ajatteluun kiinalaisessa ajattelussa. Siellä puhutaan mielellään siitä, että pitää taata tulevaisuutta.