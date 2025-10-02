Säätytalon arviolta 49 miljoonaa euroa maksava peruskorjaus on loppusuoralla. MTV Uutiset pääsi tutustumaan historialliseen rakennukseen jo ennen sen avaamista.

Helsingissä sijaitseva Säätytalo on ollut parin vuoden ajan rakennustelineiden ja suojien ympyröimänä. Rakennuksen peruskorjaus alkaa nyt olla loppusoralla ja MTV Uutiset sai mahdollisuuden vierailla Säätytalossa.

Gustaf Nyströmin suunnittelema, vuonna 1891 valmistunut Säätytalo on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen koristeellinen sekä ulkoa, että sisältä.

Kattomaalauksia Säätytalossa.

Suurin yllätys on ehkä kuitenkin se, että Säätytalo on pitkälti imitaatio erilaisista materiaaleista. Esimerkiksi koko julkisivu on maalattu hiekkakiven näköiseksi.

– Pohjakerros on graniittia, keskikerros hiekkakiveä ja sitten siellä on marmoroidut listat. Oikeasti tämä talo on rapattu tiilitalo, paljastaa talon korjauksesta vastaava päällikkö Selja Flink.

Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Flink on toiminut Säätytalon peruskorjauksen vetäjänä. Hänellä on pitkä kokemus historiallisten rakennusten korjaamisesta.

Suomen ehkä hienoin tila

Flinkin mukaan Säätytalon porraskäytävä on koko Suomen ehkä hienoin tila. Myös portaita ympyröivät marmorilta näyttävät pylväät ovat jäljitelmiä.

– Tässä meillä on esimerkiksi useita eri kivilajeja matkivaa maalausta, mutta se on tehty rappauspinnalle ja alla on tiilirakenteet. Eli oikeasti tässä on tiilinen pilari, johon on maalattu keltaista marmorointia.

Seija Flink ylistää Säätytalon portaikkoa.

Mistä johtuu, että tehtiin tällainen ratkaisu?

– Tässä on kaksi eri teoriaa. Toinen on se, että ollaan oltu niin köyhiä, että ollaan haluttu tehdä arvokkaita materiaaleja maalaamalla. Mutta itse uskon, että taustalla on myös taidon arvostus. On arvostettu sitä käsityömaalausta, että joku pystyy maalaamaan noin hienoja pintoja.

Säätytalossa paljon taideteoksia

Säätytalon edellisestä peruskorjauksesta on kulunut jo 30 vuotta. Peruskorjauksen eri vaiheisiin on osallistunut kaiken kaikkiaan 1 500 henkilöä. Korjauksen kokonaishinta on arviolta 49 miljoonaa euroa. Putket, sähköt ja ilmastointikanavat on myös uusittu muistuttaa Flink.

Tämän lisäksi historiallisen talon korjauksessa tulee aina yllätyksiä.

– Täällä on ollut erikoisuutena se, että täällä on paljon taideteoksia, joita on pitänyt konservoida.

Kukapa uskoisi, että Säätytalo on oikeasti rapattua tiiltä?

Esimerkiksi entisen porvariston salin katossa olevien enkelimaalausten konservoinnissa on mennyt 10 000 tuntia. Tämäkin selittää Flinkin mukaan kustannusten tasoa. Enkelimaalauksissa on myös mielenkiintoisia yksityiskohtia.

– Toinen enkeli puhuu vanhanaikaiseen puhelimeen ja toisella enkelillä on kädessään sähkösalamia eli se kertoo siitä, että tämä talo on ollut hyvin modernisti varustettu ihan alun perinkin.

Lattioiden alta on myös löytynyt erialisia aarteita korjauksen yhteydessä.

– Yhdestä kohdasta on löydetty evässilakka. Muita löydöksiä ovat olleet kenkiä, posliinin palasia, kaikenlaisia lippuja ja lappuja ja tapetin riekaleita.

Restaurointi alkaa olla valmis.

Erään lattian alta löytyi myös patruuna, joka oli valmistettu Ukrainan Donetskissa vuonna 1916. Säätytalo oli punaisten valtaamana hetken Suomen sisällissodan aikana ja Flink arvioi, että patruuna on silloin kätketty lattian alle.

Flinkin mukaan onnistuneen urakan tärkein tunnusmerkki on se, ettei kukaan juuri huomaa tehtyjä korjauksia.

– On tavoite, että restauroinnissa alkuperäisiä osia kunnioitetaan niin paljon, että se ei mutta ilmettä. Eli restauroinnin jälkeen kukaan ei huomaa, että mitään on tehty, paitsi että kaikki on taas ehjää.

Tulevaisuudessa aiotaan avata näyttely Säätytalon historiasta ja korjauksessa löydetyistä esineistä.