Jenny Mathiesen oli voittanut 13-vuotiaana keilailussa Norjan mestaruuden, kun hän ajatteli, että luokkahuoneessa jaettiin kakkua hänen saavutuksensa kunniaksi. Huomion veivät kuitenkin täysin jalkapallopojat.

Juniorien Euroopan mestaruudenkin voittanut Jenny Mathiesen, 20, on keilailuhuippu, Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan lajissaan maansa toiseksi paras nainen. Hän tulee todellisesta keilailuperheestä. Korkealle tasolle lajissa ovat yltäneet myös hänen äitinsä, isänsä ja kaksi vanhempaa veljeään.

Keilailun harrastaminen ei ole kuitenkaan ollut Mathiesenille kivutonta. Norjalainen kertoo, ettei hänen ollut peruskoulussa hauskaa olla keilailija. Hän oli lajistaan nolostunut.

– On sääli sanoa niin, koska rakastan keilailua. En kuitenkaan halunnut ihmisten pitävän minua epänormaalina tai outona tai että jäisin ulkopuolelle tai minua kiusattaisiin, Mathiesen sanoo.

Jos häneltä kysyttiin keilailusta, hän ei tiennyt, haluttiinko häntä pilkata vai olivatko muut oikeasti uteliaita.

– Kukaan ei nähnyt sitä urheiluna, ja minulle naurettiin usein, jos vastasin vakavasti. Päätin siksi olla sanomatta siitä mitään.

"En kuullut pihaustakaan"

Mathiesenilla on karu muisto ajalta, jolloin hän oli 13-vuotias. Hän oli yltänyt suureen saavutukseen, mutta hänen sijaansa juhlittiin vain jalkapallopoikia.

– Saimme eräänä päivänä kakkua luokkahuoneessa. Minusta oli juuri tullut Norjan mestari, joten ajattelin, että se on minua varten. Kävi kuitenkin ilmi, että luokan jalkapallopojat olivat voittaneet epävirallisen Norjan mestaruuden. Minä, joka olin juuri voittanut Norjan mestaruuden keilailussa, en kuullut siitä pihaustakaan.

Mathiesen pohtii tähän syitä. Hänen mukaansa liian usein ajatellaan, että esimerkiksi käsipallon ja jalkapallon kaltaiset lajit ovat "oikeaa urheilua", eikä moni ole avoin ihmisten erilaisille kiinnostuksenkohteille.

– Keilailu yhdistetään usein syntymäpäiviin, juhliin ja alkoholiin, mutta globaalisti se on jotain aivan muuta. Muissa maissa on pelaajia, joille keilailu on kokopäivätyötä.

Mathiesen sanoo, että hänen omasta elämästään 80 prosenttia kuluu järjestelyjen tekemiseen keilailua varten. Osa ei Mathiesenin mukaan ymmärrä hänen keilailun eteen tekemäänsä kovaa työtä ja rahan käyttöä.

"Pizza, olut ja juhlat"

Norjan keilailuliiton urheilujohtaja Ulf Hämnäs vahvistaa Mathiesenin kokemukset tutunlaiseksi teemaksi. Hän kiteyttää olevansa kyllästynyt.

– Valitettavasti tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulemme tästä. Haluamme urheilijoillemme tunnustusta heidän saavutuksistaan.

Ruotsissa keilaileva, Norjan juniorimaajoukkueeseen kuuluva 18-vuotias Mia Linnea Lillegjäre sanoo niin ikään, ettei keilailua oteta vakavasti.

– Keilailuun yhdistetään jotenkin pizza, olut ja juhlat.

Mielikuvat tapaavat elää sitkeässä. Käsitykset voisivat muuttua, jos ihmiset näkisivät, miten paljon aikaa ja vaivaa keilailuhuiput lajiinsa käyttävät.