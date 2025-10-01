Sveitsiläinen SC Bern on antanut potkut päävalmentaja Jussi Tapolalle ja tälle kaudelle apuvalmentajaksi saapuneelle Pasi Puistolalle. Seura kertoi asiasta keskiviikkona.
Tapola toimi SC Bernin päävalmentajana kaudesta 2023–2024 lähtien. Ensimmäisellä kaudellaan suomalainen johti Bernin sarjassa viidennelle sijalle ja seuraavalla kaudella kolmanneksi.
Kolme edellistä otteluaan hävinnyt Bern on 14 joukkueen Sveitsin liigassa tällä hetkellä sijalla 11. Joukkue ehti voittaa Tapolan alaisuudessa yhdeksästä ottelustaan kolme ja hävitä kuusi.
Seuran väliaikaisen päävalmentajan vastuuta kantaa apuvalmentaja Patrick Schöb, jonka apuvalmentajana toimii seuran U21-valmennustiimin jäsen Tuomas Tuokkola.
– Valitettavasti olemme joutuneet toteamaan, että urheilullinen kehitys kauden alusta lähtien ei ole vastannut odotuksiamme, urheilujohtaja Martin Plüss sanoi tiedotteessa.