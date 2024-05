Ukrainassa venäläisarmeijaa komentanut kenraali on pidätetty

Venäjän armeijassa on tehty viime viikkoina useita pidätyksiä. Ainakin puolustusministeriön henkilöstöosaston johtaja Juri Kuznetsov ja apulaispuolustusministeri Timur Ivanov on pidätetty.

– He petturimaisesti ja halveksuttavasti katkaisevat armeijan pään kaikkein vaikeimmalla ja tiukimmalla hetkellä.

Popovin ääniviestin julkaisi entinen Venäjän eteläisen sotilaspiirin apulaiskomentaja Andrey Gurulev , joka on tätä nykyä Venäjän parlamentin jäsen. Hän on aiemmin kritisoinut Venäjän puolustusministeriön tapaa käydä sotaa.

Venäjän Ukrainan operaatiota käsittelevässä työryhmässä Duumassa työskentelevä Andrei Turchak puolestaan totesi, ettei Popovin viestiä tarkoitettu julkiseksi, vaan hän jakoi sen yksityisessä ryhmächatissa, jossa on 58. armeijan komentajia ja sotilaita.

– Se, että (viestin julkaissut) Gurulev jotenkin sai sen käsiinsä ja teki siitä poliittisen näytöksen, on hänen omallatunnollaan, Turchak kommentoi CNN:n mukaan.

Popov oli hyvin todennäköisesti tietoinen, että hänen ääniviestinsä vuodetaan eteenpäin, kirjoitti amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).