Postin osakeanti yleisölle on keskeytetty, ilmoitti yhtiö maanantai-iltana. Posti kertoi, että anti on ylimerkitty moninkertaisesti. Institutionaalisille sijoittajille eli yhteisöille suunnattu anti jatkuu vielä keskiviikkoon.
Valtio myy Postin osakkeista vajaat 30 prosenttia yksityishenkilöille ja yhteisöille. Listautumisannissa osakkeen hinta on ollut 7,50 euroa kappaleelta. Valtio kerää annilla noin sata miljoonaa euroa.
Kaupankäynti Postin osakkeella alkaa Helsingin pörssin päälistalla 14. lokakuuta.
Posti hakee kasvua pakettijakelusta, varasto- ja logistiikkapalveluista. Täkynä sijoittajille yhtiö lupaa kasvavia osinkoja.
Lue myös: Posti lupaa sijoittajille muhkeita osinkoja – ruohonleikkuu ei enää osa strategiaa
1:13Näin aiheesta uutisoitiin heinäkuussa: Posti pörssiin? Näin analyytikko kommentoi suunnitelmaa.